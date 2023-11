BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 91,99 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 91,99 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 91,98 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.171 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,34 Prozent hinzugewinnen. Am 09.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,72 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,95 EUR.

BMW veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,35 EUR je BMW-Aktie belaufen.

