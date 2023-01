BMW Aktie News: BMW gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 12:22 Uhr 0,4 Prozent. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,95 EUR an. Bei 90,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 244.911 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (67,58 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,69 EUR an.

Am 03.11.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,25 EUR, nach 7,23 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.176,00 EUR im Vergleich zu 27.471,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.03.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 26,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

