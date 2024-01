BMW Aktie News: BMW reagiert am Mittwochmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 100,94 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 100,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 101,64 EUR. Bei 100,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 152.784 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 12,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,01 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,78 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38.458,00 EUR im Vergleich zu 37.176,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 20.03.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

