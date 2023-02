BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagmittag schwächer

Die BMW-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 97,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 97,74 EUR. Bei 99,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 320.288 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 99,49 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,76 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,62 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 7,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,69 EUR fest.

