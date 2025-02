BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 77,08 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 77,08 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,48 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.115 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,26 EUR am 13.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 18,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,50 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 88,06 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,46 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 25.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,43 EUR je BMW-Aktie belaufen.

