BMW Aktie News: BMW am Nachmittag in Grün

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 76,82 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 76,82 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 77,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 252.639 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,26 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 17,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,50 EUR. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 88,06 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 4,21 EUR im Vorjahresquartal. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 25.03.2026 dürfte BMW die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 12,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

