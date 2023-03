BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 97,28 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 96,00 EUR. Bei 96,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 909.283 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 103,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,19 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,44 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,77 EUR an.

Am 03.11.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 20.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 26,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie dennoch mit Verlusten: BMW verzeichnet sattes Gewinnplus und hebt Dividende an - Neuer CFO

BMW-Aktie freundlich: BMW will wohl Millionen britische Pfund in Mini-Produktion in Oxford stecken

Lieferant von VW, BMW und Mercedes: Chinas Präsident Xi nimmt Batteriezell-Hersteller CATL ins Visier

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images