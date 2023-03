BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Minus

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 96,53 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 151.998 BMW-Aktien.

Bei einem Wert von 103,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (68,44 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 98,77 EUR.

Am 03.11.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.176,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 26,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

