BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 84,24 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 84,24 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 85,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 231.556 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 26,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 65,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,53 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,94 EUR an.

Am 06.11.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,21 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,39 EUR fest.

