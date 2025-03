BMW Aktie News: BMW steigt am Montagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 84,30 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 84,30 EUR nach oben. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,32 EUR. Bei 85,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 47.926 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Gewinne von 36,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,59 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,50 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,94 EUR an.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 4,21 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,74 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 25.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,39 EUR je Aktie aus.

