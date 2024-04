BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 114,85 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,35 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,65 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 272.767 Aktien.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,44 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 24,42 Prozent wieder erreichen.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,76 EUR aus. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 108,72 EUR.

Am 21.03.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 3,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 42.970,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.522,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,91 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

