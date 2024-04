BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 111,65 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 111,65 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,45 EUR nach. Bei 114,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 506.334 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,31 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,76 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,72 EUR.

BMW veröffentlichte am 21.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,77 EUR gegenüber 3,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42.970,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 39.522,00 EUR eingefahren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 16,91 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

