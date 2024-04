BMW Aktie News: BMW am Vormittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 114,65 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 114,65 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.173 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 115,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 24,29 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,76 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,72 EUR für die BMW-Aktie.

Am 21.03.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42.970,00 EUR – ein Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 39.522,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BMW am 08.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,91 EUR je Aktie belaufen.

