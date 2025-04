BMW Aktie News: BMW zieht am Vormittag deutlich an

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,9 Prozent auf 69,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,9 Prozent auf 69,80 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,46 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,46 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 380.769 Aktien.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 65,26 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 9,80 Prozent Luft nach unten.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,35 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,72 EUR je BMW-Aktie an.

Am 14.03.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,77 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte BMW die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 11,85 EUR im Jahr 2025 aus.

