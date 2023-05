BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel BMW 108,38 EUR

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 108,44 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 107,58 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 557.970 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,84 EUR. Gewinne von 1,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 68,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 36,89 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,34 Prozent auf 36.853,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

