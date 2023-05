BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel BMW 108,74 EUR

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 108,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 109,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.096 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 109,84 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,90 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 105,25 EUR an.

Am 04.05.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 5,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 15,33 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.853,00 EUR – ein Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 31.142,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,10 EUR je BMW-Aktie.

