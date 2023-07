BMW Aktie News: BMW am Montagmittag höher

Kurs der BMW

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 107,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 107,72 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 108,44 EUR. Bei 106,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187.466 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 5,06 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,44 EUR ab. Abschläge von 36,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,05 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,33 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 36.853,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.142,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,04 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

American-Made Index 2023: Tesla führt Index für US-Produktion mit vier Modellen an

BMW-Aktie dennoch leichter: BMW steigert im 2. Quartal Absatz

BMW-Aktie dennoch tiefer: BMW hat Absatz in den USA erneut deutlich gesteigert