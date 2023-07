BMW Aktie News: BMW am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 107,72 EUR nach oben. Bei 108,82 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 106,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 310.824 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 36,46 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,05 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36.853,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.142,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,04 EUR je Aktie.

