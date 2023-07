BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 106,46 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 106,46 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 106,12 EUR. Bei 106,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.744 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 6,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 111,05 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 04.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 15,33 EUR je Aktie vermeldet. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.853,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 17,04 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

American-Made Index 2023: Tesla führt Index für US-Produktion mit vier Modellen an

BMW-Aktie dennoch leichter: BMW steigert im 2. Quartal Absatz

BMW-Aktie dennoch tiefer: BMW hat Absatz in den USA erneut deutlich gesteigert