BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 85,18 EUR zu.

Die BMW-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 85,18 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 86,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.667.365 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2024 auf bis zu 92,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,45 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,09 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,98 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 86,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 07.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

