BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 76,86 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 76,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.000 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 23,46 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 13,73 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,79 EUR für die BMW-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.770,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.582,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Chinas Automarkt weiterhin mit Erholung: Mehr E-Auto-Verkäufe erwartet

Neuer Konkurrent für Tesla: VinFast drängt auf den US-Markt

Rheinmetall-Aktie deutlich leichter: Gutes 2. Quartal - aber Umsatzprognose gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com