BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 101,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:49 Uhr 0,5 Prozent. Bei 102,60 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 101,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 161.245 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,34 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,68 EUR.

Am 03.08.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 37.219,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 34.770,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Am 06.11.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 17,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

