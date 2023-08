BMW Aktie News: BMW gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 101,52 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 102,00 EUR. Bei 101,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 58.690 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,58 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 110,68 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 EUR gegenüber 4,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.219,00 EUR – ein Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 34.770,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,37 EUR je BMW-Aktie belaufen.

