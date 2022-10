BMW Aktie News: BMW am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 72,52 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 72,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 340.215 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,31 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,93 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.08.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,23 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent auf 34.770,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 16,82 EUR je BMW-Aktie.

