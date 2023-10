BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 97,19 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 97,19 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,28 EUR. Bei 95,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 286.784 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 16,74 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 70,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,68 EUR an.

Am 03.08.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,39 EUR, nach 4,30 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 37.219,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.770,00 EUR umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 17,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

