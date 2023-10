BMW Aktie News: BMW am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 95,82 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 95,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 95,88 EUR. Bei 95,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 28.243 BMW-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. 18,41 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 70,30 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,63 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 109,68 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37.219,00 EUR gegenüber 34.770,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 17,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels im Minus

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf

BMW-Aktie legt zu: BMW-Finanzchef hält EU-Strafzölle für schädlich