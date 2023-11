BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 91,48 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 91,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 91,35 EUR. Bei 91,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 20.146 BMW-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,03 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2022 auf bis zu 79,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 14,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 108,95 EUR.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 38.458,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 37.176,00 EUR umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 18,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

