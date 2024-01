BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 100,82 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 100,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.218 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit Abgaben von 13,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,78 EUR aus.

Am 03.11.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,45 Prozent auf 38.458,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BMW am 21.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

