BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 76,16 EUR.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 76,16 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 75,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 378.498 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 51,46 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,50 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,06 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,46 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 14.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 25.03.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,43 EUR je Aktie belaufen.

