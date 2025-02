BMW Aktie News: BMW am Vormittag tiefer

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 76,72 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 76,72 EUR nach. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,56 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.423 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. 50,35 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,26 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 17,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,50 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,06 EUR für die BMW-Aktie.

Am 06.11.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 32,41 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,46 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 25.03.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

