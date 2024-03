BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Kursabschlägen

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 106,66 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 106,66 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 106,12 EUR. Bei 106,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.220 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. 6,38 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2022 mit 8,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,20 EUR.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 38.458,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 37.176,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 18,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

