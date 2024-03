BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich BMW

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 106,86 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 106,86 EUR ab. Die BMW-Aktie sank bis auf 106,58 EUR. Bei 106,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.421 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,77 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,70 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,20 EUR für die BMW-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 38.458,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.176,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 19.03.2025 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

