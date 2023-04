BMW Aktie News: BMW steigt am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel BMW 100,88 EUR

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 100,90 EUR nach oben. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 100,96 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,69 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187.910 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,70 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 2,70 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 47,43 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,67 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 15.03.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.522,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von BMW.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,22 EUR je Aktie.

