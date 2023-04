BMW Aktie News: BMW am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel BMW 100,92 EUR

1,85% Charts

News

Analysen

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 100,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 100,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 397.949 BMW-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 103,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,67 EUR je BMW-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 15.03.2023. Umsatzseitig wurden 39.522,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 27.471,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,22 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie dennoch leichter: Goldman Sachs sieht Tesla klar im Vorteil gegenüber Europas E-Auto-Herstellern

EU beschließt endgültig weitgehendes Verbrenner-Aus

Ladesäulen alle 60 km: EU-Einigung auf Ausbauziele für Straßenverkehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com