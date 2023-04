BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel BMW 100,12 EUR

1,04% Charts

News

Analysen

Die BMW-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 100,04 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,46 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,69 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.780 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 103,70 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,17 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 98,67 EUR an.

Am 15.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.522,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 27.471,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 03.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 15,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

März 2023: So schätzen Experten die BMW-Aktie ein

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie dennoch leichter: Goldman Sachs sieht Tesla klar im Vorteil gegenüber Europas E-Auto-Herstellern

EU beschließt endgültig weitgehendes Verbrenner-Aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com