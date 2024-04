BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 111,65 EUR.

Das Papier von BMW legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 111,65 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 112,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 111,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 156.723 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Gewinne von 3,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 22,26 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,76 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,72 EUR aus.

BMW ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,77 EUR gegenüber 3,43 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 42.970,00 EUR gegenüber 39.522,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BMW am 08.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,91 EUR je BMW-Aktie.

