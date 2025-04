BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich BMW

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 66,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:51 Uhr 1,5 Prozent. Bei 66,46 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,14 EUR. Zuletzt wechselten 769.591 BMW-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 112,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,45 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,69 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,31 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 87,75 EUR.

BMW veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,42 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,97 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,67 EUR je BMW-Aktie.

