BMW Aktie News: BMW behauptet sich am Donnerstagvormittag

Die BMW-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 108,64 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 108,82 EUR. Bei 108,10 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 108,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 55.681 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,84 EUR. Gewinne von 1,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,00 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 105,25 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.853,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 31.142,00 EUR ausgewiesen worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte BMW die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 16,10 EUR je Aktie belaufen.

Tesla-Rivale Xpeng: In zehn Jahren wird es nur noch zehn EV-Hersteller geben

Analysten sehen bei BMW-Aktie Potenzial

VW-Aktie in Grün: AUDI will sich aus Preiswettbewerb in der Branche raushalten

