Kursentwicklung

BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochmittag nordwärts

11.06.25 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 78,00 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 78,00 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 78,68 EUR. Bei 78,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.994 Stück gehandelt. Am 13.07.2024 markierte das Papier bei 92,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,44 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 85,68 EUR angegeben. Am 07.05.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,40 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,61 Mrd. EUR umgesetzt. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,10 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingebracht Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com