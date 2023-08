BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 100,96 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 100,96 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 100,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,32 EUR. Bisher wurden heute 39.863 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 12,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,44 EUR ab. Mit Abgaben von 32,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 110,68 EUR.

Am 03.08.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 06.11.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 17,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

