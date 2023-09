BMW Aktie News: BMW am Montagmittag stärker

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 96,71 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 96,71 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 96,93 EUR. Bei 96,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.491 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,32 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,23 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 110,95 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.219,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte BMW die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 17,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

