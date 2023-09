BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Nachmittag

VW-Aktie im Minus: Volkswagen in Deutschland führend bei Elektroautos - Tesla auf Platz zwei

BMW-Aktie in Grün: Berenberg steigert Kursziel - BMW fährt Produktion hoch - Bernstein lässt BMW-Bewertung unverändert

Mercedes-Benz-Aktie legt zu: Mercedes-Benz von Rabattschlacht um E-Autos in China kaum betroffen - Kosten für E-Autos höher

BYD-Aktie: BYD präsentiert sich zum ersten Mal auf der IAA in München

BMW-Aktie im Plus: BMW plant schnellen Hochlauf der neuen Auto-Generation - Neue Klasse wird "sehr profitabel" sein

BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagvormittag fester

BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Freitagmittag

BMW Aktie News: BMW am Nachmittag gesucht

Volkswagen: Kurzarbeit in den Werken Wolfsburg, Emden und Osnabrück beginnt

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Porsche Automobil vz-Investment eingebracht

Nach Flut in Slowenien: Bei VW in Wolfsburg fallen wegen fehlender Motorteile erste Schichten aus

E-Autos: Mercedes will Zulieferer bei Elektromotoren ausstechen - doch die geben sich nicht geschlagen

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ford Motor eingefahren

Meyer Burger-Aktie springt an: AMAG vergibt wohl einen Großauftrag an Meyer Burger

VW-Aktie fester: VW muss keine Entschädigung an Schweizer Autobesitzer wegen Dieselskandal zahlen - In Wolfsburg fallen erste Schichten aus

Heute im Fokus

Bernd Spalt wird neuer Risikovorstand der Commerzbank. UBS will wohl Wealth-Management-Stellen in Asien streichen. Swiss Re erwartet weiteres Wachstum im Markt für Nichtleben-Rückversicherungen. Meta entwickelt wohl neue künstliche Intelligenz. Rheinmetall erhält weiteren Panzerauftrag für Ukraine. Roche-Chef hält größere Zukäufe für möglich. AMAG vergibt wohl einen Großauftrag an Meyer Burger.