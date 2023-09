BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 96,25 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 96,25 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,35 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 96,17 EUR. Zuletzt wechselten 14.708 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 110,95 EUR an.

Am 03.08.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,30 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.219,00 EUR im Vergleich zu 34.770,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,57 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

