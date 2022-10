BMW Aktie News: BMW am Vormittag in Rot

Um 09:22 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 71,40 EUR ab. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 70,93 EUR ein. Bei 71,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 66.430 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR. Mit Abgaben von 5,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,93 EUR.

BMW gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.770,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.582,00 EUR in den Büchern standen.

Die BMW-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie dennoch im Plus: BMW setzt im Sommerquartal etwas weniger Autos ab

BMW-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Knaus Tabbert-Aktie höher: Knaus Tabbert ernennt neue Finanzvorständin

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com