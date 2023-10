BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 97,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 97,40 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,50 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 147.698 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 14,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 70,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 38,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,68 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.770,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,97 EUR fest.

