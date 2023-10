BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittwochvormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 97,28 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 97,28 EUR abwärts. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,76 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.965 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,30 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,68 EUR.

Am 03.08.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.219,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.770,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,97 EUR je BMW-Aktie belaufen.

