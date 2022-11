BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag gesucht

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 83,60 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,30 EUR aus. Bei 83,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 89.232 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2022 auf bis zu 100,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 23,71 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BMW am 22.03.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 26,09 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

