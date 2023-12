BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 100,82 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 100,82 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 101,00 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 100,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 122.905 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,54 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,16 EUR am 16.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 18,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,22 EUR je BMW-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 38.458,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.176,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 20.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,29 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

