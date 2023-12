BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 101,42 EUR nach oben.

Das Papier von BMW legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 101,42 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,74 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 315.908 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 10,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 82,16 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 23,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 105,22 EUR.

Am 03.11.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q4 2023 wird am 20.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,29 EUR je Aktie.

