BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 98,83 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 98,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 99,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.414 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 12,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit einem Kursverlust von 12,17 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,78 EUR aus.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

